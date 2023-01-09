На ремонт бомбоубежищ в Нижнем Новгороде потратят более 15 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде собираются отремонтировать бомбоубежища.

В Нижнем Новгороде на портале РосТендер разместили несколько тендеров на ремонт объектов гражданской обороны.

Ране сообщалось, что в Челябинске не стали раскрывать места нахождения бомбоубежищ.

По информации сайта newsnn.ru, на ремонтные работы всех защитных сооружений планируют потратить более 15 миллионов рублей.

Самые дорогостоящий ремонт потребует два бомбоубежища на улице Ярошенко. Начальная цена контракта составляет более пяти миллионов рублей.

Меньше на 1 миллион рублей собираются заплатить подрядчику за приведение в порядок помещения на улице Энгельса. Такая же сумма обозначена в тендере на ремонт сооружения, расположенного на бульваре Юбилейный.

Ремонт в других объектах ГО потребует по два миллиона рублей на каждое защитное сооружение.

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