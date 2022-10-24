В Челябинске не стали раскрывать места нахождения бомбоубежищ

В Челябинске местами в бомбоубежищах обеспечено всё население города. Семь лет назад в столице Южного Урала насчитывалось 200 укрытий на случай бомбардировок, в которых могли разместиться все находящиеся на территории города люди. Об этом пишет издание kursdela.biz.

При этом не сообщается, сколько укрытий функционирует сейчас. Не разглашаются также места их нахождения.