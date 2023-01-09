Продлёнку в одной из карельских школ закроют из-за задолженности родителей

В случае, если родители одной из школ Карелии не погасят крупную задолженность по оплате за продлёнку, ей закроют.

Как сообщает karelinform.ru, родители задолжали школе порядка 100 тысяч рублей. МКОУ "Лахденпохская СОШ" убедительно просит пап и мам учеников как можно скорее выплатить задолженность, дабы избежать скандальных разбирательств и распределения долгов нескольких человек на всех родителей в рамках коллективной ответственности.

При этом в соцсетях считают, что школе не стоит сейчас ждать оплаты задолженности, поскольку в январе после Нового года у родителей едва ли могут быть денежные поступления.

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