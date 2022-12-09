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В одной из школ Карелии учительница занимается детским буллингом

Общество

В Петрозаводске учительница, которая работает в столичной школе № 5, занимается буллингом в отношении своих учеников.

Так, один из родителей, ребёнок которого учится во втором классе, рассказал, что педагог даёт школьникам задания написать на листочке про одноклассника или одноклассницу, указав причину почему они плохие.

"Педагог, как отмечает автор сообщения, пообещала ребятам "все листочки соединить в газету и повесить в классе — так сказать, "доска позора", — сообщает karelinform.ru.

Отмечается, что руководство школы в курсе сложившейся ситуации, но на жалобы родителей никак не реагируют.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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