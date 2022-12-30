Справляющий нужду мужчина на картах Google Maps рассмешил людей в Сети

Google Maps многие используют для получения спутниковых снимков улиц.

Однако есть и те, кто тратит много времени, пытаясь найти необычные, смешные или даже пугающие кадры.

Во время поездки по Виргинским островам водитель Street View вышел из своей машины, чтобы справить нужду. Но он забыл выключить камеру Google Maps. Теперь весь мир при просмотре улиц Виргинских островов может увидеть этого водителя.

Пользователи Reddit сказали, что это "самое смешное из когда-либо замеченных в Google Maps". Некоторые подозревают, что мужчина сделал это специально.

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