"Это чудище!": пользователь Reddit разглядел "морского дракона" на картах Google

Пользователь популярной соцсети Reddit рассматривал Google-карты и внезапно наткнулся на спутниковую фотографию, на которой заметил необычное существо.

Он тут же выложил снимок в свой профиль, утверждая, что на нём изображён "морской дракон". Пользователь попросил подписчиков совместными усилиями разобраться в происхождении "чудища".

Некоторые комментаторы удивились необычной находке, назвав её зловещей и странной. Другие же посчитали, что на фотографии размещено что-то похожее на змею.

Однако нашёлся один юзер, который собрал всю информацию об указанном месте и выяснил, что на снимке представлена скала. Из-за неудобного формата она напоминала облик дракона. Но автор поста не согласился с ним и продолжил утверждать, что обнаружил на Google Maps необычное существо, передаёт Daily Star.

Напомним, ранее в Сети появилась информация об обнаружении загадочной базы в Арктике, на которой находится футуристическое помещение. Многие пользователи пытались доказать, что это постройка НЛО.

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