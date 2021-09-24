Пользователь популярной соцсети Reddit рассматривал Google-карты и внезапно наткнулся на спутниковую фотографию, на которой заметил необычное существо.
Он тут же выложил снимок в свой профиль, утверждая, что на нём изображён "морской дракон". Пользователь попросил подписчиков совместными усилиями разобраться в происхождении "чудища".
Однако нашёлся один юзер, который собрал всю информацию об указанном месте и выяснил, что на снимке представлена скала. Из-за неудобного формата она напоминала облик дракона. Но автор поста не согласился с ним и продолжил утверждать, что обнаружил на Google Maps необычное существо, передаёт Daily Star.
Напомним, ранее в Сети появилась информация об обнаружении загадочной базы в Арктике, на которой находится футуристическое помещение. Многие пользователи пытались доказать, что это постройка НЛО.
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