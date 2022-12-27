Посол Эстонии в России Лайдре высказался о поклонниках Украины: великорусские шовинисты

Запад и некоторые европейские страны активно поддерживают Украину. Но в Эстонии и не только многие делают одну ошибку. Об этом пишет издание EADaily, которое приводит слова посла Таллина в Москве Маргуса Лайдре:

"Мы совершаем одну очень большую ошибку не только в Эстонии, но и в других странах. Мы думаем, что все, кто против Путина, — за нас. Это не так. Некоторые ярые российские либералы, демократы на самом деле в душе великорусские шовинисты. Поэтому у них наивно спрашивали, когда же Россия развалится, они злились, потому что, будучи патриотами своей страны, они не хотят, чтобы Россия развалилась. Эти нюансы играют свою роль, и их не следует упускать из виду".

Лайдре обратил внимание, выступая с речью, посвящённой окончанию года, что цитировать Александра Солженицына в праздничных речах не стоит, так как подтекст там иной. Писатель был противников режима СССР, но при этом сторонником российской империи и шовинистом.

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