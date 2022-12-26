Роскачество РФ признало 52% пресервов из сельди небезопасной продукцией

Специалисты Роскачества выявили, что 52% пресервов из сельди, представленных в торговых сетях, являются небезопасными. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

В проверке участвовали гипермаркеты "Ашан", "Лента", "Верный" и онлайн-маркетплейс "Перекрёсток Впрок". Десять из двадцати пресервов не прошли испытания. В основном причина заключалась в микробиологических показателях, которые оказались не в норме из-за нарушений в хранении продуктов.

"Так, в пресервах пяти марок одновременно выявлены превышения по содержанию микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжей и плесеней. Речь идет о селёдке "А'море" (Санкт-Петербург), "Марти" (Чувашская Республика), "Океан" (Санкт-Петербург), "О'Кей" (Санкт-Петербург) и Vici (Калининградская область). По содержанию КМАФАнМ и дрожжей нарушения норм обнаружены в продукции "Тесей" (Москва). В селёдке "Каждый день" (Санкт-Петербург) и Leor (Белоруссия) — только по содержанию микроорганизмов. Ещё в двух марках: "Русское море" (Белоруссия) и Delicatesse de Mare — по наличию дрожжей", — проинформировало Роскачество.

Также выяснилось, что производители кладут больше масла и не докладывают рыбу. Занижены показатели сельди в пресервах "Марти", "Атлантика", "А'море", "Vici", "Русское море", "Океан" и "О'Кей".

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