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Клишас: россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в неё

Общество

Россия не собирается утверждать ограничительные меры на выезд граждан из страны, следует из заявления сенатора Андрея Клишаса.

По его словам, россияне, согласно конституционным нормам, имеют право на свободное передвижение, поэтому они могут свободно уезжать из РФ, а затем возвращать на её территорию.

"Никаких ограничений для граждан не вводилось, не вводится и вводиться не будет", — пояснил Клишас в интервью "Парламентской газете".

Ранее телеведущий Андрей Норкин сообщил, что российские граждане, которые на фоне спецоперации покинули страну, не вносили вклад в экономику. Кроме того, он подчеркнул: многие уехавшие из РФ мужчины даже не попадали под частичную мобилизацию из-за отсутствия боевого опыта.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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