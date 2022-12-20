Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны: на Донецком направлении ликвидировано более 100 ВСУшников
Зеленский обратился к жителям Бахмута: Главное, чтобы свет был внутри
Залужный признал проблему под Артёмовском: в плен сдался подготовленный НАТО спецназ
Бойцы РФ сбили два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и два вертолёта Ми-8 ВСУ
Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Комбат батальона "Восток" Ходаковский заявил, что защита Донецка от ударов ВСУ важнее взятия Артёмовска ВС РФ
Мэр украинского города Ирпень сообщил о больших проблемах с энергоснабжением
Генерал Гурулёв заявил, что Польша готовится к войне с Россией
В районе Артёмовска польский наёмник Даниэль Штибер подорвался на мине вместе с сапёром

Шадаев выступил против полного запрета на удалёнку для айтишников

Общество

Прежде чем полностью запрещать всем айтишникам работать удалённо, нужно очень хорошо подумать, так как от этого пострадает прежде всего российская экономика. Такое мнение высказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе правительственного часа в Госдуме.

Шадаев выступил против полного запрета на удалёнку для айтишников

Шадаев отметил, что в случае введения такого запрета IT-специалисты, в подавляющем большинстве работающие на российские компании, найдут себе работу за рубежом.

"Ключевая мера, которую мы предлагаем обсудить, это не вводить жесткое ограничение на возможность удаленной работы для сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежных компаниях и снизит вероятность их возврата в нашу страну", — сказал Шадаев.

По сведениям министра, сейчас на границей работают около 100 тысяч российских IT-специалистов. И при этом 80% из них по-прежнему трудятся на отечественные компании.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня

После падения ракет в Польше опасения по поводу начала полномасштабной войны обострились.

Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
The American Conservative: США не могут скрывать правду о тяжёлом положении ВСУ
Критик Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
Финал близок: Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Елена Санаева: мы, Санаевы, народ талантливый Анжела Якубовская Армия Украины утилизирована. Залужный требует от Зеленского новой крови Ольга Лебедева Знак зодиака 20 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Кедми заявил о необходимости разрыва дипотношений России и Польши
Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году
Daily Mail: учёные спрогнозировали массовое вымирание на Земле к 2100 году
Последние материалы
Генерал Гурулёв заявил, что Польша готовится к войне с Россией
В районе Артёмовска польский наёмник Даниэль Штибер подорвался на мине вместе с сапёром
Чаленко: за удары по Донецку нужно бомбить особняки Зеленского и Залужного
Ходаковский раскритиковал бои ВС РФ за мелкие города: нужно наступать полномасштабно
Киевская область обесточена на 80%, заявил Кулеба
Депутат Останина высказалась о сбежавшей из РФ Пугачёвой:"Испортила поколение"
Психолог: "Спальня у семейных пар должна быть в красных тонах"
Шадаев выступил против полного запрета на удалёнку для айтишников
Роспотребнадзор: свиной грипп обнаружили в 86 регионах России
Родственники погибшего в зоне СВО челябинца не могут поделить его зарплату
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников