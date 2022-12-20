Шадаев выступил против полного запрета на удалёнку для айтишников

Прежде чем полностью запрещать всем айтишникам работать удалённо, нужно очень хорошо подумать, так как от этого пострадает прежде всего российская экономика. Такое мнение высказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе правительственного часа в Госдуме.

Шадаев отметил, что в случае введения такого запрета IT-специалисты, в подавляющем большинстве работающие на российские компании, найдут себе работу за рубежом.

"Ключевая мера, которую мы предлагаем обсудить, это не вводить жесткое ограничение на возможность удаленной работы для сотрудников, потому что это, конечно, подтолкнет их к тому, чтобы они устраивались на работу в зарубежных компаниях и снизит вероятность их возврата в нашу страну", — сказал Шадаев.

По сведениям министра, сейчас на границей работают около 100 тысяч российских IT-специалистов. И при этом 80% из них по-прежнему трудятся на отечественные компании.

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