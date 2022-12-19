По словам руководителя Минцифры Максута Шадаева, россияне в последнее время стали реже пользоваться различными VPN-сервисами, передаёт newizv.ru.
Он отметил, что российские эксперты проанализировали мобильный трафик и пришли к позитивному выводу.
"Мы видим, что доля VPN начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень", — указал Шадаев.
Как пояснил глава Минцифры, подобные сервисы, исходя из отчётов аналитиков, не приживаются на территории РФ.
Ранее IT-специалисты призвали граждан России обязательно выключать VPN при получении банковских услуг с телефона. По их словам, при включенной программе вся пользовательская информация, в том числе пароли, переписки и номера банковских карт, становится уязвимой и может легко попасть в руки мошенников.
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