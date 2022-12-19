Глава Минцифры: VPN-сервисы, судя по анализу трафика, не приживаются в России

По словам руководителя Минцифры Максута Шадаева, россияне в последнее время стали реже пользоваться различными VPN-сервисами, передаёт newizv.ru.

Он отметил, что российские эксперты проанализировали мобильный трафик и пришли к позитивному выводу.

"Мы видим, что доля VPN начала расти, но сейчас вернулась на мартовский-апрельский уровень", — указал Шадаев.

Как пояснил глава Минцифры, подобные сервисы, исходя из отчётов аналитиков, не приживаются на территории РФ.

Ранее IT-специалисты призвали граждан России обязательно выключать VPN при получении банковских услуг с телефона. По их словам, при включенной программе вся пользовательская информация, в том числе пароли, переписки и номера банковских карт, становится уязвимой и может легко попасть в руки мошенников.