Боец РФ из зоны СВО: защитить родных от фейков помогает кодовое слово

По словам механика-водителя гаубичного самоходного орудия Николая Лавришко, перед отъездом в зону спецоперации на Украине он принял меры предосторожности, которые помогут защитить его родных от намеренного введения в заблуждение и фейков со стороны ВСУ.

Военный поведал изданию "Звезда", что перед тем, как уехать, он договорился с женой о специальном кодовом слове, которое известно только им двоим.

Боец предупредил жену, что будет связываться с ней сам, и каждый раз при звонке он будет называть секретное слово-пароль, которое даст ей понять, что звонящий — действительно её муж.

"Супруге, когда уезжал, сказал: "Не обращай внимания на всякие левые сообщения, пока я сам связь не выйду". Она знает, что если будут звонить — у меня свой секрет, свой пароль… Она поймет, это я звоню или нет. Есть кодовое слово, которое я называю, и она знает, что это я", — пояснил Лавришко.

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