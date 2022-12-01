ФСБ: звонящие москвичам "спецслужбы" на деле мошенники с Украины

В столице России участились случаи телефонного мошенничества. В Федеральной службе безопасности сообщили, что москвичам под видом сотрудников ведомства звонят мошенники из Украины и просят помочь "в поимке преступников".

По информации спецслужбы, россиян убеждают взять кредит либо продать имущество, а потом перевести деньги им. После этой манипуляции мошенники склоняют граждан поджечь объекты инфраструктуры или автомобили.

К слову, в ФБР напомнили, что ни по телефону, ни в при личной беседе силовики не имеют права требовать перевода денег на какие-либо счета или сделок по продаже имущества.

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