Московская компания собирается выкупить 50% акций "Цимлянских вин"

В конце ноября у АО "Цимлянские вина" сменился владелец, а дела у самой компании идут неважно. Индекс финансово риска на уровне 94 пункта, в прошлом году активы потеряли около 500 млн рублей, а прибыль стала со знаком "минус" на 131,5 млн рублей.

В базе решений ФАС появилась информация, что половину акций "Цимлянских вин" изъявила желание купить московская компания по управлении инвестициями АО "АПЕКС Менеджмент", сообщает rostovgazeta.ru.

"Ходатайство подали для получения согласия от антимонопольного органа. При этом, согласно сведениям в базе "СПАРК-Interfax", сама компания-покупатель, занятая в сфере управления инвестиционными фондами, "Апекс Менеджмент" имеет высокий индекс финансового риска 80 из 100, а в августе прошлого года опубликовали данные о ликвидации/реорганизации компании", — передаёт источник.

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