Акции Мурманского морского рыбного порта изъяли из офшора и отдали государству

Арбитраж Мурманской области постановил передать государству 100% акций АО "Мурманский морской рыбный порт". Ранее предприятие продали иностранному инвестору в обход российских законов.

Рыбный порт приватизировали на аукционе в 2015 году, и новым владельцем стало ООО "Купец", которое учредили за несколько недель до торгов. Деньги на приобретение предприятия одолжило АО "Зевс", позже забравшее порт за долги. Далее путем нехитрых манипуляций одним из крупнейших предприятий региона завладели компании, зарегистрированные на Кипре, в Сингапуре и Венгрии, сообщает издание zr.media.

Как постановил арбитражный суд, сделки осуществлялись без контроля Правительственной комиссии, как того требует законодательство при продаже компаний, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.