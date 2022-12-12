В администрации Курской области планы ввести военное положение назвали фейком

Информация о том, что на территории Курской области якобы собираются ввести военное положение, не соответствует действительности и является фейком. Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора региона Анастасия Гурина.

В администрации призвали доверять только официальным источникам.

"В ряде Telegram-каналов со ссылкой на губернатора появилась информация о том, что в Курской области готовятся ввести военное положение. Это чушь! Просим доверять только проверенным источникам информации и официальным Telegram-каналам", — сказала Гурина журналистам.

Ранее местные Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что в Курской области якобы скоро могут объявить военное положение, а охрана области после соответствующего объявления якобы будет осуществляться силами 6 тысяч народных дружинников.

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