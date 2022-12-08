Дизайнер Ливерко назвала цвета кухни, которые помогут похудеть

Определённые цвета на кухне могут провоцировать аппетит и вызывать желание перекусить. О том, в каких оттенках лучше оформить место приёма пищи, рассказала дизайнер сети гипермаркетов для дома и сада OBI Анастасия Ливерко, пишет "Газета.Ru".

"Синий и голубой уменьшают чувство голода: они не вызывают у нас аппетита, потому что натуральные продукты таких цветов практически не встречаются", — объяснила она.

Также дизайнер рекомендует использовать чёрный увет, поскольку он не возбуждает аппетит. Он позволяет вовремя остановиться.

Для тех, кто хочет подстегнуть аппетит, следует обратить внимание на яркие цвета: красный, жёлтый, оранжевый. С ними и еда покажется вкуснее. Ещё больше вызывают желание трапезничать зелёный и белый.

"Первый встречается в природе и воспринимается как естественный. Второй — вызывает чувство лёгкости, за чем может следовать переедание", — отметила Ливерко.

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