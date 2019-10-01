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Автор Татьяна Питерякова

Красивая кухня: шесть цветовых решений для ее оформления

Недвижимость print

Обычно на кухне собирается вся семья. Здесь случаются важные разговоры, обсуждаются разные проблемы и недопонимания. А женщина вообще проводит на кухне большую часть своей жизни. И оформить это место в доме нужно в правильных цветах, ведь от них напрямую зависит, какое настроение будет у окружающих.

Белый и беж

Это самый мягкий и "тактичный" вариант во всех отношениях. К примеру, белые стены и мебель цвета беж — хорошее сочетание. Или такой же вариант, но наоборот.

Можно всю кухню сделать в цвете беж, а аксессуары, люстру, занавески и бытовую технику оформить в белом цвете. Такая кухня будет располагать к спокойному настроению.

Зеленый и коричневый

Существует много оттенков коричневого. Их подбор зависит от того, насколько насыщенным будет зеленый. Так, можно кремовый цвет удачно сочетать с насыщенным зеленым.

Или наполнить кухню шоколадным и строгим зеленым тонами. Впрочем, светлые оттенки коричневого тоже подойдут, особенно к темно-зеленому.

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Серый и коричневый

Многие недооценивают этот вариант, хотя на самом деле он выигрышный и очень модный. Правда, выбирать нужно светло-серый и шоколадный тона.

С ними будет хорошо сочетаться техника цвета металлик. Тогда и раковина, и кран должны быть тоже металлическими.

Серый и белый

Светлая кухня будет особенно хороша в сочетании со светло-серой мебелью и белыми стенами. Но здесь важно правильно оформить фартук.

Он может быть белым с причудливыми серыми узорами немного темнее ранее выбранного тона для оформления мебели. Или белым с яркими цветами или узорами. При последнем варианте можно добавить цветных аксессуаров.

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Разноцветный не всегда мешает зрению

Яркие цвета в интерьере быстро надоедают и начинают раздражать. Поэтому в идеале они должны быть приглушенными.

К примеру, интересным будет оформление песочного с приглушенными розовыми элементами, к примеру, цветами на том же фартуке. Дополнить сочетание помогут зеленые аксессуары. Для такого варианта идеально выбрать напольную плитку со всеми этими тонами.

Белый и темно-оранжевый

Хорошо смотрятся белая мебель с темно- или приглушенно-оранжевой столешницей и аксессуарами такого же цвета. Оранжевыми могут быть кран, полотенце или чайник. А в некоторых случаях и стулья.

Тогда идеальным решением станет белый фартук с оранжевыми цветочками. Он создаст в помещении чувство завершенности.

Иногда в блеклое пространство достаточно добавить капельку яркости, и оно будет выглядеть по-другому. Но переусердствовать не стоит, ведь цвета должны успокаивать, а не раздражать.

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Фото: avokadda.ru

Темы кухня дизайн интерьер
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