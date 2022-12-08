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Эксперт Закусило: меню на Новый год должно соответствовать астрологической карте

Общество

Астролог Татьяна Закусило перечислила варианты сервировки и блюд на новогодний стол для жителей разных российских регионов.

Эксперт Закусило: меню на Новый год должно соответствовать астрологической карте

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на эксперта, меню необходимо составлять на основе астрологической карты. Как пояснила специалист, в населённых пунктах от крайней западной точки Европы до Омска Луна будет находиться в знаке Тельца, поэтому на столе не обойтись без салатов из зелени, фруктов и овощей зелёного цвета.

"Для основных блюд стоит выбрать нежирные сорта мяса, рыбы или птицы", — указала Закусило.

По её словам, в качестве гарнира подойдут блюда из брокколи, шпината, картофеля или цветной капусты. Стол лучше всего накрывать зелёной или коричневой скатертью, считает астролог.

Она добавила, что россиянам, живущим от Омска до Камчатки, придётся встречать 2023 год с Луной в Овне. Закусило подчеркнула: им нужно подготовить салаты из перца, помидоров, свёклы, а также корзинки с цитрусовыми и яблоками. При этом специалист уточнила, что на столе должна лежать красная, жёлтая или оранжевая скатерть.

Кроме того, эксперт посоветовала всем гражданам РФ встречать Новый год-2023 вместе с близкими и друзьями.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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