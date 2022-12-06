Выбирая образ на новогоднюю вечеринку с коллегами, мужчинам следует отказаться от галстуков и рубашек в обтяжку. Об этом рассказала "Газете.Ru" блогер и телеведущая Арина Ростовская.
Эксперт отметила, что сначала стоит поинтересоваться, дресс-код какой был выбран для мероприятия. Образы, которые будут комфортны и не доставят проблем, можно найти в любой тематике.
Собеседник издания посоветовала мужчинам оставаться собой и подстраивать дресс-код под собственный комфорт.
По мнению блогера, галстук можно заменить на цветную или нейтральную бабочку, а из всех моделей рубашек выбирать только оверсайз.
Также Ростовская посоветовала обратить внимание на аксессуары из экокожи.
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