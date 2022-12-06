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Суд отправил на принудительное лечение пермяка, который сжёг вагон поезда

Общество

Житель Пермского края, который сжёг вагон пассажирского поезда, был отправлен на принудительное лечение по решению Пуровского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщает properm.ru, 38-летний пермяк, ехавший в пассажирском поезде № 379 по маршруту Новый Уренгой — Оренбург, находился под действием наркотических веществ, угрожал попутчикам и проводникам ножом.

Злоумышленник избил двух проводников, а после устроил пожар в вагоне. В итоге стоимость сгоревшего имущества была оценена в 2,9 миллионов рублей.

На мужчину были заведены уголовные дела сразу по трём статьям УК РФ. По решению суда поджигатель будет проходить принудительное психиатрическое лечение в стационаре.

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Пожар в московском метро
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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