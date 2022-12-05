В Гремячинске Пермского края сотрудник управляющей компании приехал к дому, чтобы починить козырёк, однако его придавило. Виновной признана 52-летняя жительница города, которая занималась в УК управлением и обслуживанием домов. Об этом пишет издание properm.ru.
Отмечается, что в её обязанности входил текущий ремонту зданий, очистка кровель и козырьков домов от снега и наледи, однако она не организовала своевременную очистку козырька. Плита упала на мужчину 1973 года рождения, который скончался.
Суд назначил женщине штраф, кроме того, УК выплатила компенсацию морального вреда матери погибшего.
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