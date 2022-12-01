Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Маргариты Симонян о том, что в Гааге будут судить даже кремлёвских дворников.
Марков назвал выступление главы RT, в котором она затронула тему трибунала, ярким.
Политолог отметил, что противники Владимира Путина активно обсуждают заявления медийных личностей, близких к власти, о том, что в случае поражения России в СВО политических репрессий избежать не удастся.
Он задался вопросами, которые, по его мнению, отражают размышления оппозиционно настроенных россиян:
Ранее Сергей Марков сравнил сдачу Запорожской АЭС с отступлением от Херсона.
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