Марков о словах Симоньян про трибунал в Гааге: Уже пораженческие настроения?

Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Маргариты Симонян о том, что в Гааге будут судить даже кремлёвских дворников.

Марков назвал выступление главы RT, в котором она затронула тему трибунала, ярким.

Политолог отметил, что противники Владимира Путина активно обсуждают заявления медийных личностей, близких к власти, о том, что в случае поражения России в СВО политических репрессий избежать не удастся.

Он задался вопросами, которые, по его мнению, отражают размышления оппозиционно настроенных россиян:

Так распространены уже пораженческие настроения в российской власти? Готовятся к Гааге? Или так готовят общественное мнение к жестким решениям? Какая новая пропагандистская политика? Будет пиар не побед, а пиар ухода от поражения? Будут бить? Кого?

Ранее Сергей Марков сравнил сдачу Запорожской АЭС с отступлением от Херсона.

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