Сын экс-уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, бизнесмен Антон Астахов, получил 3,5 года колонии общего режима за аферу в размере 75 млн рублей.
Согласно версии следствия, Астахов со своим соратником незаконным путём установили контроль над одним предприятием, оформив на него кредиты и проведя несколько фиктивных сделок. Бизнес-партнёр Астахова успел сбежать из России.
Ранее вдова Алексея Баталова отказалась от помощи Павла Астахова.
По информации newizv.ru, решением Фрунзенского районного суда Саратова бизнесмена признали виновным в крупной афере с кредитами "НВКбанка". Его отправили под стражу прямо из зала суда.
Павел Астахов занимал должность уполномоченного по правам ребенка с 2009 по 2016-й год.
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