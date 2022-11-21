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Сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова получил тюремный срок

Общество

Сын экс-уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, бизнесмен Антон Астахов, получил 3,5 года колонии общего режима за аферу в размере 75 млн рублей.

Согласно версии следствия, Астахов со своим соратником незаконным путём установили контроль над одним предприятием, оформив на него кредиты и проведя несколько фиктивных сделок. Бизнес-партнёр Астахова успел сбежать из России.

Ранее вдова Алексея Баталова отказалась от помощи Павла Астахова.

По информации newizv.ru, решением Фрунзенского районного суда Саратова бизнесмена признали виновным в крупной афере с кредитами "НВКбанка". Его отправили под стражу прямо из зала суда.

Павел Астахов занимал должность уполномоченного по правам ребенка с 2009 по 2016-й год.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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