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Вдова Баталова пожаловалась на Павла Астахова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гитана Лентенков предпочла иметь дело с менее "медийными" адвокатами.

Вдова Баталова пожаловалась на Павла Астахова

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова объяснила Никите Михалкову, почему ей пришёлся не по нраву предложенный им адвокат Павел Астахов.

По словам Гитаны Аркадьевны, знаменитый правозащитник повёл себя не так, как она ожидала. Она упрекнула Павла Астахова в том, что он делал много заявлений для СМИ, выставляя её не в лучшем свете.

Обо всём этом Гитана Леонтенко написала в открытом письме Никите Сергеевичу.

"С экрана звучит, что я осталась без копейки денег, хотя это не так! Я лишь хочу, чтобы вернули то, что похитили. Звучит, что я якобы звоню и прошу у вас ежемесячно 300 000 рублей на проживание, что я (цитирую) "не помню, что делала 5 мин назад", что я (снова цитирую), "противодействую следствию" и что не иду с ними на контакт.

Однако Астахов умалчивает, что я в это время болела и, по предписанию органов, находилась на строгой изоляции. Также он самовольно, без согласования со мной и Машей, заявил ходатайство о проведении очной ставки с обвиняемыми, что просто возмутительно. Четыре часа находиться лицом к лицу с Цивиным и Дрожжиной, слушать ложь и клевету в свой адрес, для меня, на 86 году жизни, крайне тяжело и физически, и морально", — написала вдова Баталова и опубликовала текст письма в издании "Московский комсомолец".

Автор: Елена Былкина
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