Шукшина высмеяла гнилую идеологию: Родина — не тело президента, говорил Шевчук

Мария Шукшина опубликовала стихотворение Дмитрия Казакова, в котором высмеиваются попытки российской элиты нащупать правильную идеологию для народа.

Заслуженная артистка России считает, что "попытки понять Россию умом" оказались не очень удачными.

"Тема "образ будущего от АП и их экспертов из МГУ и ВШЭ", и впрямь бередящая сознание. Тот случай, когда хочется проснуться и спросить: а что это было?!" — написала актриса в своём микроблоге.

Шукшина озаглавила свой пост словами: "Они сражались за пирожок!"

В ироничном стихотворении элиты пытаются найти идейную начинку для абстрактного пирожка.

"Ю. Шевчук с ухмылкой иноагента

Говорил (я помню наизусть),

Родина — не [тело] президента,

Куда всякий норовит лизнуть", — гласит начало стихотворение.

Далее государственные мужи пытаются понять, что такое Родина, предлагая в качестве версий деньги и Рублёвку.

"Не решить шарады, хоть ты тресни,

Потянулись к выходу ужо,

Вдруг один (сидел на заднем кресле)

Прошептал: "Россия — пирожок".

Данная идея понравилась мудрецам, которые единогласно проголосовали за данный смысловой концепт.

"Да и то — доступно и сердито,

Благозвучней всяких разных …оп.

Как звучит красиво, деловито —

"За страну! За Русь! За пирожок!" — выработался в конце концов нужный лозунг.

Ранее Мария Шукшина опубликовала пост об Иосифе Сталине, которому удалось поставить на место олигархов.