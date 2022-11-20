Мария Шукшина опубликовала стихотворение Дмитрия Казакова, в котором высмеиваются попытки российской элиты нащупать правильную идеологию для народа.
Заслуженная артистка России считает, что "попытки понять Россию умом" оказались не очень удачными.
"Тема "образ будущего от АП и их экспертов из МГУ и ВШЭ", и впрямь бередящая сознание. Тот случай, когда хочется проснуться и спросить: а что это было?!" — написала актриса в своём микроблоге.
Шукшина озаглавила свой пост словами: "Они сражались за пирожок!"
В ироничном стихотворении элиты пытаются найти идейную начинку для абстрактного пирожка.
"Ю. Шевчук с ухмылкой иноагента
Говорил (я помню наизусть),
Родина — не [тело] президента,
Куда всякий норовит лизнуть", — гласит начало стихотворение.
Далее государственные мужи пытаются понять, что такое Родина, предлагая в качестве версий деньги и Рублёвку.
"Не решить шарады, хоть ты тресни,
Потянулись к выходу ужо,
Вдруг один (сидел на заднем кресле)
Прошептал: "Россия — пирожок".
Данная идея понравилась мудрецам, которые единогласно проголосовали за данный смысловой концепт.
"Да и то — доступно и сердито,
Благозвучней всяких разных …оп.
Как звучит красиво, деловито —
"За страну! За Русь! За пирожок!" — выработался в конце концов нужный лозунг.
Ранее Мария Шукшина опубликовала пост об Иосифе Сталине, которому удалось поставить на место олигархов.
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