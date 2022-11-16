Шукшина разместила пост о властях: Не получится у ВВП — помирать, так с музыкой

Мария Шукшина опубликовала в своём микроблоге пост, в котором называются имена двух правителей России, которые сумели подавить власть бояр и олигархов.

Актриса поделилась статьёй историка Александра Пыжикова, в которой рассказывается о взаимоотношениях верховной власти с "сановыми тузами" в разные исторические периоды России. Особенно автора восхищает опыт Иосифа Сталина и Ивана Грозного.

Заслуженная артистка РФ опубликовала мнение подписчика.

"У нас только два правителя могли ставить на место бояр, олигархов (суть одна) — это И. В. Грозный и И. В. Сталин. У остальных не получилось. Получится ли у ВВП? Если не получится — помирать, так с музыкой, запевайте братцы!" — гласит подпись к материалу на историческую тему.

Ранее Мария Шукшина опубликовала пост о сбывшемся страшном сне патриотов.