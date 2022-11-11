Подростка из Костромушек наградили двумя медалями за спасение жизни ребёнка

Житель Костомукши Сергей Пищенко был награждён двумя медалями за спасение человека на воде. Это были награды от Министерства чрезвычайных ситуаций и Совета Федерации.

"Награда "За спасение погибающих на водах" и медаль "За проявленное мужество" — их вручили 13-летнему жителю Костомукши за спасение человека. Благодаря его реакции, мужеству и милосердию трагедии удалось избежать, — пишет karelinform.ru.

По информации издания, ребята катались на качелях и прыгали в воду, но один из мальчишек спрыгнул, ударился, потерял сознание и начал тонуть.

"Я это заметил и прыгнул за ним в воду. Пару раз нажал ему на грудь. У него изо рта вылилось немного воды и крови", — рассказал он.

После этого Пищенко позвонил маме-медику, ребёнок был спасён.