Житель Костомукши Сергей Пищенко был награждён двумя медалями за спасение человека на воде. Это были награды от Министерства чрезвычайных ситуаций и Совета Федерации.
"Награда "За спасение погибающих на водах" и медаль "За проявленное мужество" — их вручили 13-летнему жителю Костомукши за спасение человека. Благодаря его реакции, мужеству и милосердию трагедии удалось избежать, — пишет karelinform.ru.
По информации издания, ребята катались на качелях и прыгали в воду, но один из мальчишек спрыгнул, ударился, потерял сознание и начал тонуть.
"Я это заметил и прыгнул за ним в воду. Пару раз нажал ему на грудь. У него изо рта вылилось немного воды и крови", — рассказал он.
После этого Пищенко позвонил маме-медику, ребёнок был спасён.
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