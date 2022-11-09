Шукшина о нападках Соловьёва на мобилизованных: Не надо называть его товарищем

Мария Шукшина прокомментировала видео, на котором Владимир Соловьёв критикует мобилизованных бойцов за жалобы на экипировку, обучение и условия службы.

Заслуженная артистка России неодобрительно отреагировала на гневную речь телеведущего Владимира Соловьёва, в которой он объясняет мобилизованным, что они сами виноваты в том, что плохо учатся на полигоне.

Актриса разместила в своём микроблоге пост, в котором Соловьёва называют товарищем.

"Все правильно написано, только единственное, я бы не стала господина Соловьева называть товарищем. Товарищи виллами на итальянском озере Комо не владели, да и к людям относились по-другому. По-товарищески", — выразила своё мнение обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Ранее Владимир Соловьёв отчитал мобилизованных за жалобы.