Владимир Соловьёв обрушился с критикой на мобилизованных россиян, которые недовольны подготовкой, экипировкой и условиями службы.
Телеведущий прокомментировал заявления мобилизованных в Казани, которые пожаловались на на то, что их плохо подготовили к участию в спецоперации на Украине.
"И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны?" — негодует Владимир Соловьёв.
Он обвинил родственников военнослужащих в том, что они работают на украинскую пропаганду, распространяя жалобы в Сети.
Мобилизованных, покинувших свои позиции, журналист называет "дезертирами", грозя им уголовным наказанием.
Ранее Владимир Соловьёв призвал брать в армию военных, а не резервистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.