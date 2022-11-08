Соловьёв отчитал мобилизованных за жалобы: "Считаешь, что тебе все должны?"

Владимир Соловьёв обрушился с критикой на мобилизованных россиян, которые недовольны подготовкой, экипировкой и условиями службы.

Телеведущий прокомментировал заявления мобилизованных в Казани, которые пожаловались на на то, что их плохо подготовили к участию в спецоперации на Украине.

"И командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Или ты считаешь, что тебе все должны?" — негодует Владимир Соловьёв.

Он обвинил родственников военнослужащих в том, что они работают на украинскую пропаганду, распространяя жалобы в Сети.

Мобилизованных, покинувших свои позиции, журналист называет "дезертирами", грозя им уголовным наказанием.

Ранее Владимир Соловьёв призвал брать в армию военных, а не резервистов.