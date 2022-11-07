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Адвокат Тропин: за угрозы шумным соседям можно на два года сесть в тюрьму

Общество

По словам адвоката Льва Тропина, затевать конфликт с шумными соседями может оказаться себе дороже.

Адвокат Тропин: за угрозы шумным соседям можно на два года сесть в тюрьму

Эксперт объяснил, что в отношении "любителей тишины", которые пытаются запугать шумных соседей физической расправой, может быть открыто уголовное дело на основании статьи 119 УК РФ "Угроза убийством". Максимальный срок, который могут дать по этой статье — два года тюрьмы.

Юрист порекомендовал бороться с неугомонными соседями другими способами, которые точно не навредят самому истцу.

"Не рекомендуется угрожать физической расправой шумным соседям. Так как, если есть обоснованные опасения, что любые из таких угроз могут быть осуществлены, опасения за жизнь и здоровье, такое поведение может быть квалифицировано как преступление по статье 119 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до двух лет. С шумными соседями вам помогут справиться полиция, управляющая организация и суд", — посоветовал Тропин в разговоре с NEWS. ru.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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