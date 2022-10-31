Всё больше московских пар планирует свадьбу на новогодние праздники

Московские ЗАГСы открыли приём заявлений для желающих зарегистрировать отношения в период новогодних праздников. Так, свадьбу на период с 4 по 7 января запланировали уже 55 пар.

"В 2023 году с 4 по 7 января в Москве будут открыты дворцы бракосочетания №1, 4, 5 и Кутузовский отдел ЗАГС. До 2020 года 7 января было выходным днём для отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания, но мы видим востребованность этой даты", — пояснили RT в пресс-службе управления дворцов бракосочетаний.

Самой же популярной датой для регистрации с 2020 года остаётся 7 января. Так, в прошлом году в этот день свои отношения оформили официально 40 влюблённых пар.