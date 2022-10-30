Захарова ответила Литвиновой насчёт Собчак: "Травить людей нельзя"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась насчёт поста актрисы Ренаты Литвиновой в Telergam, в котором она поддержала уехавшую из РФ тележурналистку Ксению Собчак, пожелав ей сил и найдя несправедливым то, что все травят одного человека.

"Дорогая Рената, мы все очень переживаем за затравленных. Правда, меньше, чем за тех, кто сейчас на передовой, а не на задворках стран, поставляющих оружие, из которого убивают наш народ. И желаем вам сил осознать простую истину — травить людей нельзя, травить людей за деньги нельзя тоже. Травля за деньги наказуема по закону", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД напомнила, что Собчак в прошлом не раз позволяла себе действовать именно так — травить людей, награждая их при этом нелицеприятными эпитетами вроде "генетического отребья" и "маленьких гадёнышей", позволяя себе издеваться над теми, кто слабее.

Дипломат добавила, что Собчак делала это не просто так, а за деньги, а это ещё хуже.

"А вот когда это ещё и за деньги, и не просто, но деньги осознанно изничтожающих страну и народ сил, это уже чуть посложнее история", — заключила Захарова.