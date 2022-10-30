Актриса Рената Литвинова поддержала спешно уехавшую из России тележурналистку Ксению Собчак.
По мнению Литвиновой, нечестно, когда один человек вынужден противостоять не только обстоятельствам, но и всеобщему общественному порицанию.
Актриса напомнила, что нужно быть человечнее, и поддерживать друг друга, а Собчак сегодня тоже как никогда нужна помощь.
"Когда кидаются все на одного и травят — хочу по-человечески поддержать Собчак: "Ксения, сил, держись!" — написала Литвинова в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Собчак уехала из России, использовав свой израильский паспорт для свободного въезда в Литву. Телеведущая покинула РФ после сообщения о задержании своего коммерческого директора Кирилла Суханова, которому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.
Сама Собчак 29 октября подтвердила, что у неё большие проблемы, и возмутилась, что все так на неё ополчились.
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