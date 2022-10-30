Литвинова о ситуации с Собчак: несправедливо, когда все бросаются на одного

Актриса Рената Литвинова поддержала спешно уехавшую из России тележурналистку Ксению Собчак.

По мнению Литвиновой, нечестно, когда один человек вынужден противостоять не только обстоятельствам, но и всеобщему общественному порицанию.

Актриса напомнила, что нужно быть человечнее, и поддерживать друг друга, а Собчак сегодня тоже как никогда нужна помощь.

"Когда кидаются все на одного и травят — хочу по-человечески поддержать Собчак: "Ксения, сил, держись!" — написала Литвинова в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Собчак уехала из России, использовав свой израильский паспорт для свободного въезда в Литву. Телеведущая покинула РФ после сообщения о задержании своего коммерческого директора Кирилла Суханова, которому предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.

Сама Собчак 29 октября подтвердила, что у неё большие проблемы, и возмутилась, что все так на неё ополчились.