Политолог Сергей Марков высказался о необходимости превратить СВО в "народную войну" и перечислил провальные "спецоперации" страны.
Российский государственный и общественный деятель прокомментировал идею замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко переформатировать СВО в "народную войну".
"Он логично замечает, что Россия выигрывала все войны, которые становились народными. От себя добавлю, — и проигрывала те войны, которые развивались как спецоперации. Финскую, афганскую", — написал Марков в своём микроблоге.
Политолог считает, что переход к народной войне знаменует собой спасение "Русского мира".
Ранее актриса Мария Шукшина обвинила власти РФ в оторванности от народа и высмеяла попытки Кириенко говорить с народом "как Сталин".
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