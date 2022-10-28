Политолог Марков: "РФ проигрывала войны, которые развивались как спецоперации"

Политолог Сергей Марков высказался о необходимости превратить СВО в "народную войну" и перечислил провальные "спецоперации" страны.

Российский государственный и общественный деятель прокомментировал идею замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко переформатировать СВО в "народную войну".

"Он логично замечает, что Россия выигрывала все войны, которые становились народными. От себя добавлю, — и проигрывала те войны, которые развивались как спецоперации. Финскую, афганскую", — написал Марков в своём микроблоге.

Политолог считает, что переход к народной войне знаменует собой спасение "Русского мира".

Ранее актриса Мария Шукшина обвинила власти РФ в оторванности от народа и высмеяла попытки Кириенко говорить с народом "как Сталин".