Садальский об израильском гражданстве Собчак: По еврейской линии Виторганов

Станислав Садальский рассказал, что в МВД РФ имеется справка о втором гражданстве Ксении Собчак.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" признался, что раньше не мог терпеть Ксению Собчак, однако теперь зауважал её за смелость.

"Ксюша в одном абзаце, реплике, умеет сказать про человека гораздо больше, чем в часовой беседе Владимира Познера или Димы Гордона*", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский сказал, что израильское гражданство Собчак получила по еврейской линии Виторганов.

Максим Виторган — первый супруг Ксении Собчак, в браке с которым у неё родился сын Платон.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.