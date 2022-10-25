Несколько месяцев назад Минцифры выступило с предложением создать фонд, из которого будет выплачиваться материальная компенсация всем пострадавшим от утечек баз с личными данными.
Инициативу резко раскритиковали отечественные IT-компании, назвав её нецелесообразной. По мнению участников рынка, предложенная методика не учитывает защищенность и степень виновности компаний.
"Рынок и правоприменение до сих пор до крайности сырые, распределение ответственности тоже до крайности сырое", — согласился с представителями отрасли эксперт Андрей Масалович в интервью Телеканалу "360".
В качестве альтернативы он предложил использовать западную практику коллективных исков. По мнению эксперта, такая мера подстегнёт крупных игроков решить вопросы, связанные с кибербезопасностью.
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