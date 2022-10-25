IT-компании России не желают оплачивать фонд для пострадавших от утечек данных

Несколько месяцев назад Минцифры выступило с предложением создать фонд, из которого будет выплачиваться материальная компенсация всем пострадавшим от утечек баз с личными данными.

Инициативу резко раскритиковали отечественные IT-компании, назвав её нецелесообразной. По мнению участников рынка, предложенная методика не учитывает защищенность и степень виновности компаний.

"Рынок и правоприменение до сих пор до крайности сырые, распределение ответственности тоже до крайности сырое", — согласился с представителями отрасли эксперт Андрей Масалович в интервью Телеканалу "360".

В качестве альтернативы он предложил использовать западную практику коллективных исков. По мнению эксперта, такая мера подстегнёт крупных игроков решить вопросы, связанные с кибербезопасностью.