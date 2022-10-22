На фоне роста цен на тепло в Европе Россотрудничество организовало центры — Русские дома, в которых посетители могут погреться, провести время за просмотром фильмов, зарядить электронные устройства.
Двери Русских домов открылись для жителей Финляндии и Люксембурга, о чём представитель Агентства проинформировал РИА Новости.
"Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера. Расписание фильмов вплоть до февраля", — сказала собеседница.
Русские дома — это гуманитарная акция на фоне социальной напряжённости в Европе. Её цель — продемонстрировать гостеприимство русского народа и "отогреть сердца" европейцев.
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