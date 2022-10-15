Житель Удмуртии впервые в жизни купил лотерейный билет и сорвал джек-пот. Согласно информации, его выигрыш составил 1 464 520 рублей.

Счастливчик заявил, что не ожидал такого везения.

"Такого просто не может быть. Я даже представить не мог, что с первого раза выиграю такую сумму. Описать то, что я чувствую невозможно. Это масса эмоций", — цитирует победителя udm-info.ru.