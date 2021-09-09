Объем отчислений государственной лотереи в бюджете страны достиг 33,4 миллиарда рублей. Такие данные предоставил распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото".
Согласно данным на июнь текущего года, общий объем отчислений от лотерей в государственный бюджет России составил 33,4 миллиарда рублей, 16,3 миллиардов из которых целевые, предназначены для развития спорта.
По словам главы Минспорта России Олега Матыцина, сохранение высокого интереса россиян к лотереям помогает ускоренно реализовывать Стратегию развития физической культуры и спорта в России на период до 2030 года, принятой правительством России в минувшем году.
"Мы видим вклад государственных лотерей, который позволит инвестировать больше средств в социально значимые проекты в сфере спорта и улучшить качество жизни россиян", — говорится в сообщении.
По данным "Столото", в стране еженедельно выявляют порядка двадцати лотерейных миллионеров.
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