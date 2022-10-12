Краснов: актуальные данные помогли бы избежать ошибок при частичной мобилизации

Российские регионы избежали бы различных недочётов в ходе проведения частичной мобилизации, если бы в военкоматах имелись актуальные данные о гражданах, состоящих в запасе. Такое мнение выразил генеральный прокурор Игорь Краснов.

В интервью РИА Новости он отметил, что многие жители РФ забывают вовремя передавать сотрудникам военных комиссариатов новые сведения. Согласно закону, они должны предоставлять военкоматам информацию о семейном положении, образовании и состоянии здоровья, пояснил генпрокурор.

По его словам, нарушителей порядка ведения воинского учёта могут привлекать к административной ответственности.

21 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением о ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию на территории страны.