Российские регионы избежали бы различных недочётов в ходе проведения частичной мобилизации, если бы в военкоматах имелись актуальные данные о гражданах, состоящих в запасе. Такое мнение выразил генеральный прокурор Игорь Краснов.
В интервью РИА Новости он отметил, что многие жители РФ забывают вовремя передавать сотрудникам военных комиссариатов новые сведения. Согласно закону, они должны предоставлять военкоматам информацию о семейном положении, образовании и состоянии здоровья, пояснил генпрокурор.
По его словам, нарушителей порядка ведения воинского учёта могут привлекать к административной ответственности.
21 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением о ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию на территории страны.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.