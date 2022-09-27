Член УИК в Мариуполе по имени Роман заявил об угрозах из-за референдума

Член одной из участковых избирательных комиссий Мариуполя в Донецкой Народной Республике заявил, что в его адрес начали поступать угрозы на фоне проведения референдумов. Однако работа продолжается в штатном режиме, отметил он.

"Эти угрозы являются для меня очень странными. Непонятно, откуда идёт утечка моей конфиденциальной информации — такой, как номер моего ИНН и номер моего паспорта. Но, невзирая ни на что, мне это никак не портит настроение. Всё будет хорошо", — сообщил Роман в беседе с РИА Новости.