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Симоньян раскритиковала работу военкоматов РФ: Вымораживает хамство и беззаконие

Общество

Глава RT Маргарита Симоньян собирает жалобы на нарушение правил частичной мобилизации РФ. Он раскритиковала работников военкомата, которые набирают людей "для галочки".

Симоньян раскритиковала работу военкоматов РФ: Вымораживает хамство и беззаконие

Журналистка рассказала, что к ней стекаются тысячи обращений по частичной мобилизации. Она попросила в письмах публиковать конкретную информацию с фамилиями и данными о призывнике. Симоньян пообещала помогать "добиваться справедливости".

"Мобилизованы должны быть те категории граждан, о которых сказали Верховный и министр обороны. А не те, за кого кто-то в военкомате поставит галочку", — написала телеведущая в своём микроблоге.

Главный редактор RT раскритиковал работу российских военкоматов.

"Людей вымораживает не частичная мобилизация как таковая. У нас полно мужчин, готовых выполнить долг. Ни от одного, призванного законно, мы не получали никаких жалоб. Людей вымораживает хамство и беззаконие. Так было и так будет всегда. Не злите людей", — призвала тех, кто занимается в России частичной мобилизацией, Симоньян.

Ранее актриса Мария Шукшина возмутилась из-за того, что в России мобилизуют многодетных отцов.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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