Шукшину возмутила мобилизация многодетных отцов: "Вакханалия и полный беспредел"

Мария Шукшина раскритиковала практику мобилизации мужчин с тремя детьми.

Актриса разместила в своём микроблоге письмо подписчика, в котором выражается недоумение, почему многодетным отцом в случае призыва признаётся человек с четырьмя детьми. По закону же многодетным считается родитель, у которого трое несовершеннолетних детей.

Шукшина поддержала автора письма.

"Присоединяюсь к призыву и требую немедленно прекратить эту вакханалию и полный беспредел. Предлагаю включить голову и обратиться к здравому смыслу. Семья, у которой 3 детей, уже, как минимум, выполнила свой гражданский долг перед государством, которое, в свою очередь, свой долг перед такой многодетной семьей не выполняет от слова совсем", — выразила своё мнение заслуженная артистка России.

Шукшина отметила, что знает, о чём говорит, так как у неё самой четверо детей.

"И забирать главу многодетного семейства при многомиллионной армии слуг народа, которые не на словах, а уже на деле могут послужить, считаю, кощунством", — написала актриса.

Шукшина упрекнула уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марию Львову-Белову, которая, по мнению актрисы, не предпринимает никаких действий в этом вопросе.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, как в российских военкоматах не соблюдают критерии отбора для частичной мобилизации.