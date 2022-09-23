Психолог о мобилизации: "Не все в панике — я наблюдаю энтузиазм"

Психолог Людмила Полянова дала советы россиянам, которых призывают в армию в рамках частичной мобилизации.

"Не надо думать, что все они в панике, в стрессе и так далее. Я наблюдаю даже некоторый такой энтузиазм и возбуждение в хорошем смысле этого слова. То есть людям хочется сделать дело. Мы забыли о том, что всё-таки мужчины рождаются воинами", — заявила Полянова в беседе с Pravda.Ru.

По её словам, предназначение женщины — рожать детей, а предназначение мужчины — защищать своих близких и Родину.

"Почему женщины на протяжении существования человечества продолжают рожать и не отказываются от этого тяжёлого и опасного процесса? Никто не говорит о панике, когда мы узнаём, что женщина забеременела. То есть женщина рождена, чтобы реализовать свою женственность, а мужчина — свою мужественность. А мужественность, прежде всего, проявляется в том, что мужчина должен защищать свою женщину, своего ребенка, свою малую родину и страну. Поэтому не думаю, что все паникуют", — отметила психолог.

Она выразила сочувствие мамам, жёнам и сёстрам, чьи мужчины сейчас призываются на военную службу.

"Чтобы чувствовать себя более спокойными, я бы предложила держать в голове очень такую хорошую цитату Наполеона: "Правильное решение твердое". Вот когда человек твердо принял решение, тогда всё встаёт на свои места. Человеческая психика адаптируется к любой ситуации. Поэтому самое страшное — это паника", — подчеркнула Полянова.

Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны паникёров расстреливали на месте без суда и следствия.