Зюганов высказал своё отношение к мобилизации: в ВС РФ хватает профессионалов

Глава КПРФ Геннадий Зюганов высказался по поводу объявленной в России частичной мобилизации.

По мнению политика, в ВС РФ и без мобилизации достаточно профессионалов для участия в спецоперации на Украине. При этом Зюганов признал, что у матерей потенциальных призывников сейчас есть масса поводов для волнений.

"Мамы правильно волнуются, но, если посмотреть штатное расписание всех силовых ведомств, у нас погоны носят, оружие почти 3 млн человек — это огромная хорошо обученная, оснащённая армия, которая прошла испытание и Афганской войной, чеченскими кампаниями, и той ситуацией, которая складывалась в Сирии, и оперативной обстановкой в Донбассе", — сказал Зюганов, слова которого приводит ИА REGNUM.

Лидер КПРФ напомнил, что в рядах российской армии есть достаточное количество профессиональных военных, которые смогут принести пользу на поле боя.

Зюганов добавил, что среди мобилизованных в первую очередь нужны военные с навыками управления ПВО, сухопутными войсками, а также связисты.