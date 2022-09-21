Охлобыстин из Донецка: русский мир объединяется для Священной войны

Российский актёр, а в недавнем прошлом — священник, Иван Охлобыстин вместе с семьёй сейчас живёт в Донецке. Переехал он туда после начала СВО, объяснив своё решение тем, что как русский человек посчитал необходимым "быть с русскими людьми".

О том, что происходит на Украине, артист рассказывает в своём блоге.

По его словам, Донецк "ВСУшники бомбят люто", "укры наступают, а наши вынужденно оставили несколько городов, завешенных плакатами "Россия здесь навсегда", и теперь там "нацисты пачками вывозят тех, кто не успел эвакуироваться, на окраины с пакетами на головах, назад никто не возвращается".

"Проведение референдумов на освобождённых территориях — выбор русских украинцев. Они точно такие же русские, как русские сибиряки, русские туляки, русские татары… Поэтому вопрос о скорейшем вхождении освобождённых от нацистов земель в состав России заранее предрешён. Это как гендер — есть только два варианта. И здесь тоже два: светлая сторона и тёмная. Русский Мир, занявший светлую сторону, должен устоять", — уверен Иван Охлобыстин.

Причём сейчас, подчёркивает он, "священная война" ведётся "неравными силами" — ВСУ значительно превосходят "числом".

Охлобыстин говорит, что даже невоенному человеку — "я так — Буба Касторский, клоун в засаде" — понятно:

"...фронт на Украине держится не на мудрости военачальников, не на техническом превосходстве, а на беспримерной доблести отрядов "Восток", "Сомали", "Пятнашка", "Шахтера" и им подобных. Но резервов у ополченцев почти нет. В бой уже уходят старики и инвалиды. Вот-вот под ружьё пойдут и женщины, которые к этому готовы на все сто".