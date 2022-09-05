Иван Охлобыстин ранее заявлял, что отправится в ДНР воевать за Россию вместе с женой. Актёр добрался до Донбасса с супругой, дочерью и зятем.
О визите артиста рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Тех, кто к нам сейчас приезжает, обычно жёны не пускают, а Иван Охлобыстин супругу Оксану привез в Донбасс с собой. А еще дочь и зятя", — написал Пушилин в своём микроблоге.
По словам главы ДНР, Охлобыстин отметил, что спецоперация на Украине началась вовремя.
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