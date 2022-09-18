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В Сети обсуждают призыв Пугачёвой к Минюсту: "Империя наносит ответный удар"

Общество

Пост Аллы Пугачёвой с просьбой признать её иноагентом "взорвал" интернет. Подписчики Примадонны разделились на два противоборствующих лагеря.

В Сети обсуждают призыв Пугачёвой к Минюсту: "Империя наносит ответный удар"

Народная артистка СССР решила разделить участь супруга Максима Галкина*. Певица готова взять на себя клеймо иноагента, чтобы поддержать гонимого мужа. Этот поступок уже сравнили с подвигом жён декабристов.

Под постом певицы за короткое время набралось больше тысячи комментариев. В топ вышли слова восхищения Алле Борисовне, решившейся на публичный призыв к Минюсту. Поклонники артистки признавались ей в любви и оставляли смайлики в виде сердечек.

"Легендарная женщина";

"Настоящая верная жена любимого мужа";

"Империя наносит ответный удар":

"Вот это поворот";

"Всех поклонников её творчества тоже запишите в иноагенты";

"Будем любить вас ещё больше";

"Прям декабристка или февралистка", — писали фолловеры под публикацией Пугачёвой.

Некоторых интернет-пользователей поступок Примадонны разочаровал. Они принялись ругать певицу.

"Если с мужем солидарна, то берём кости свои и везём к мужу";

"Голосом Жириновского — чемодан, вокзал, на …";

"Муж и жена — одна сатана";

"Как красиво вас страна назвала, хотя надо называть всё своими именами — просто предатели", — писали разгневанные сторонники спецоперации на Украине.

Ранее Максим Галкин отреагировал на признание его иноагентом в России. Он объяснил, что не торгует совестью.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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