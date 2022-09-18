Пост Аллы Пугачёвой с просьбой признать её иноагентом "взорвал" интернет. Подписчики Примадонны разделились на два противоборствующих лагеря.
Народная артистка СССР решила разделить участь супруга Максима Галкина*. Певица готова взять на себя клеймо иноагента, чтобы поддержать гонимого мужа. Этот поступок уже сравнили с подвигом жён декабристов.
Под постом певицы за короткое время набралось больше тысячи комментариев. В топ вышли слова восхищения Алле Борисовне, решившейся на публичный призыв к Минюсту. Поклонники артистки признавались ей в любви и оставляли смайлики в виде сердечек.
"Легендарная женщина";
"Настоящая верная жена любимого мужа";
"Империя наносит ответный удар":
"Вот это поворот";
"Всех поклонников её творчества тоже запишите в иноагенты";
"Будем любить вас ещё больше";
"Прям декабристка или февралистка", — писали фолловеры под публикацией Пугачёвой.
Некоторых интернет-пользователей поступок Примадонны разочаровал. Они принялись ругать певицу.
"Если с мужем солидарна, то берём кости свои и везём к мужу";
"Голосом Жириновского — чемодан, вокзал, на …";
"Муж и жена — одна сатана";
"Как красиво вас страна назвала, хотя надо называть всё своими именами — просто предатели", — писали разгневанные сторонники спецоперации на Украине.
Ранее Максим Галкин отреагировал на признание его иноагентом в России. Он объяснил, что не торгует совестью.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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