В Сети обсуждают призыв Пугачёвой к Минюсту: "Империя наносит ответный удар"

Пост Аллы Пугачёвой с просьбой признать её иноагентом "взорвал" интернет. Подписчики Примадонны разделились на два противоборствующих лагеря.

Народная артистка СССР решила разделить участь супруга Максима Галкина*. Певица готова взять на себя клеймо иноагента, чтобы поддержать гонимого мужа. Этот поступок уже сравнили с подвигом жён декабристов.

Под постом певицы за короткое время набралось больше тысячи комментариев. В топ вышли слова восхищения Алле Борисовне, решившейся на публичный призыв к Минюсту. Поклонники артистки признавались ей в любви и оставляли смайлики в виде сердечек.

"Легендарная женщина"; "Настоящая верная жена любимого мужа"; "Империя наносит ответный удар": "Вот это поворот"; "Всех поклонников её творчества тоже запишите в иноагенты"; "Будем любить вас ещё больше"; "Прям декабристка или февралистка", — писали фолловеры под публикацией Пугачёвой.

Некоторых интернет-пользователей поступок Примадонны разочаровал. Они принялись ругать певицу.

"Если с мужем солидарна, то берём кости свои и везём к мужу"; "Голосом Жириновского — чемодан, вокзал, на …"; "Муж и жена — одна сатана"; "Как красиво вас страна назвала, хотя надо называть всё своими именами — просто предатели", — писали разгневанные сторонники спецоперации на Украине.

Ранее Максим Галкин отреагировал на признание его иноагентом в России. Он объяснил, что не торгует совестью.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.