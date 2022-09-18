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Ополченец ДНР Татарский заявил о начале нового этапа СВО ВС РФ на Украине

Общество

Писатель, доброволец Владлен Татарский сообщил, что несмотря на то, что в официальных сводках война по-прежнему называется СВО и её цель — освобождение Донбасса, фактически РФ противостоит всему блоку НАТО. Все его члены принимают участие в той или иной мере.

Ополченец ДНР Татарский заявил о начале нового этапа СВО ВС РФ на Украине

Владлен считает, что война ведётся в душах и умах людей, а не только с помощью оружия и влияния на экономику. Ополченец подчеркнул, что сломить волю и сопротивление Киева можно с обязательным психологическим воздействием. Только тогда будет успех.

"Разгром ВСУ под Иловайском 29 августа 2014 года называют "днём, когда Украина дрогнула". Ополчение из-за малочисленности не могло бы угрожать всей Украине, но украинское общество было деморализовано. Психологический эффект от поражения затмил все другие события, и, хотя, например, в Луганске происходили не менее драматические события, именно разгром иловайской группировки заставил Украину сесть за стол переговоров" — сообщил Татарский.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Наталия Красовская
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